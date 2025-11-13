مشروع قرار أمريكي معدل بشأن غزة في مجلس الأمن

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية وزعت مشروع قرار معدلا للمرة الثانية بشأن غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي.



مشروع قرار أمريكي جديد بشأن غزة

وأكدت التقارير أن مشروع القرار يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع بغزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا.



ويوضح مشروع القرار المعدل أن سلطة مجلس السلام وإشرافه على قطاع غزة سيكونان انتقاليين.



صعوبات تواجه المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وتضمن مشروع القرار إشارة صريحة إلى مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وإشارة لدور أمريكي في إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتواجه عملية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة صعوبات بسبب تشكيل القوة الدولية، حيث ترفض دولة الاحتلال الإسرائيلي تواجد تركيا في هذه القوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.