الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مشروع قرار أمريكي معدل بشأن غزة في مجلس الأمن

مجلس الأمن
مجلس الأمن
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية وزعت مشروع قرار معدلا للمرة الثانية بشأن غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي.
 

مشروع قرار أمريكي جديد بشأن غزة

وأكدت التقارير أن مشروع القرار يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع بغزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا.
 

ويوضح مشروع القرار المعدل  أن سلطة مجلس السلام وإشرافه على قطاع غزة سيكونان انتقاليين.
 

صعوبات تواجه المرحلة الثانية من اتفاق غزة 

وتضمن مشروع القرار إشارة صريحة إلى مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وإشارة لدور أمريكي في إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتواجه عملية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة صعوبات بسبب تشكيل القوة الدولية، حيث ترفض دولة الاحتلال الإسرائيلي تواجد تركيا في هذه القوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة مجلس الامن الولايات المتحدة قطاع غزة إسرائيل

مواد متعلقة

صافرات إنذار تدوي في سديروت ومفلاسيم بغلاف غزة

روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

هدف مهاجم الزمالك في الأهلي مرشح لجائزة بوشكاش من الفيفا

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تعادل سلبي بين نيجيريا والجابون في الشوط الأول بالملحق المؤهل للمونديال

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

ملحق كأس العالم 2026، الإمارات تتعادل مع العراق 1/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للرجل لبس الذهب في هذه الحالات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads