ذكرت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إنه يجب على أوكرانيا تشكيل منظومة قوية مضمونة لمكافحة الفساد لكي تبرر تلقي الدعم والمساعدات المالية الخارجية لاحقا.

صندوق النقد يدعو أوكرانيا لتشكيل منظومة لمكافحة الفساد

وعلقت جولي كوزاك على فضيحة الفساد التي اندلعت مؤخرا في أوكرانيا وقالت: "فيما يتعلق بمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة العامة، فإننا نقول منذ فترة طويلة إن أوكرانيا بحاجة إلى هيكل قوي لمكافحة الفساد".



وأضافت كوزاك: "إن الكشف الأخير عن الفساد في قطاع الطاقة في أوكرانيا، يؤكد أهمية مواصلة مكافحة الفساد في هذه الدولة وضمان امتلاك مؤسسات مكافحة الفساد القدرة والمصداقية والحرية للقيام بواجباتها".

فضيحة فساد تهز أرجاء أوكرانيا

وفي 10 نوفمبر الجاري، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ونشر صورة لأكياس مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال العملية.

وأفاد عضو البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يُجري عمليات تفتيش في منازل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي، هيرمان غالوشينكو، وكذلك في شركة إينيرجوأتوم.

وذكرت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا" نقلا عن مصدر، أن عناصر مكتب مكافحة الفساد، نفذوا كذلك عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال وشريك فلاديمير زيلينسكي، تيمور مينديتش، الذي اتضح أنه فر بالفعل من أوكرانيا.

