رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن مدربا منتخبا إنجلترا وصربيا عن التشكيل الرسمي للفريقين للمباراة التي تقام، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 202.

تشكيل منتخب إنجلترا ضد صربيا

تشكيل صربيا أمام إنجلترا

قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي صربيا وألبانيا

حراسة المرمى: دين هندرسون "كريستال بالاس"- جوردان بيكفورد "إيفرتون"- نيك بوب "نيوكاسل يونايتد".

خط الدفاع: دان بيرن "نيوكاسل"- مارك جويهي "كريستال بالاس"- ريس جيمس "تشيلسي"- إزري كوانساه "أستون فيلا"- نيكو أوريلي "مانشستر سيتي"- جاريل كوانساه "بايرليفركوزن"- دجيد سبينس "توتنهام"- جون ستونز "مانشستر سيتي"

خط الوسط: إليوت أندرسون "نوتينجهام فورست"- جود بيلينجهام "ريال مدريد" - جوردان هندرسون "برينتفورد" -ديكلان رايس "آرسنال" - مورجان روجرز "أستون فيلا" -أليكس سكوت "بورنموث"- آدم وارتون "كريستال بالاس"

خط الهجوم: جارود بوين "وست هام" - إيبيريتشي إيزي "آرسنال"- فيل فودين "مانشستر سيتي" -أنتوني جوردون "نيوكاسل" -هاري كين "بايرن ميونخ"- ماركوس راشفورد "برشلونة"- بوكايو ساكا "آرسنال".

الجريدة الرسمية