موعد مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
يستضيف منتخب إنجلترا، بقيادة المدرب توماس توخيل، مساء اليوم الخميس، منتخب صربيا، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

وحسم منتخب إنجلترا تأهله بالفعل إلى كأس العالم، الشهر الماضي، حيث أصبح أول المنتخبات المتأهلة إلى البطولة من قارة أوروبا.

ويحتل منتخب إنجلترا الصدارة في المجموعة الحادية عشر برصيد 18 نقطة، في حين أن منتخب صربيا يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة إنجلترا وصربيا 

تنطلق مباراة إنجلترا وصربيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا أمام صربيا 


تُذاع مباراة إنجلترا ضد صربيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة bein sports hd 3.
 

 قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي صربيا وألبانيا


حراسة المرمى: دين هندرسون "كريستال بالاس"- جوردان بيكفورد "إيفرتون"- نيك بوب "نيوكاسل يونايتد".

خط الدفاع: دان بيرن "نيوكاسل"- مارك جويهي "كريستال بالاس"- ريس جيمس "تشيلسي"- إزري كوانساه "أستون فيلا"- نيكو أوريلي "مانشستر سيتي"- جاريل كوانساه "بايرليفركوزن"- دجيد سبينس "توتنهام"- جون ستونز "مانشستر سيتي"

خط الوسط: إليوت أندرسون "نوتينجهام فورست"- جود بيلينجهام "ريال مدريد" - جوردان هندرسون "برينتفورد" -ديكلان رايس "آرسنال" - مورجان روجرز "أستون فيلا" -أليكس سكوت "بورنموث"- آدم وارتون "كريستال بالاس"

خط الهجوم: جارود بوين "وست هام" - إيبيريتشي إيزي "آرسنال"- فيل فودين "مانشستر سيتي" -أنتوني جوردون "نيوكاسل" -هاري كين "بايرن ميونخ"- ماركوس راشفورد "برشلونة"- بوكايو ساكا "آرسنال".

