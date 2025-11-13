الخميس 13 نوفمبر 2025
خارج الحدود

تحطم مقاتلة روسية ومصرع طاقمها خلال طلعة تدريبية

مقاتلة سوخوي روسية
مقاتلة سوخوي روسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس، عن تحطم طائرة من طراز سو-30 خلال طلعة تدريبية في كاريليا، ما أسفر عن مصرع أفراد طاقمها.

 

تحطم مقاتلة روسية ومصرع طاقمها خلال طلعة تدريبية 

وقال وزارة الدفاع الروسية في بيان: "اليوم، حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة من طراز سو-30 في جمهورية كاريليا أثناء قيامها بطلعة تدريبية مقررة".


وأضاف البيان: "سقطت الطائرة في منطقة غير مأهولة، ونفذت الطلعة التدريبية المقررة بدون ذخيرة"، كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "أفراد الطاقم لقوا حتفهم".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة استخباراتية لسرقة طائرة سخوي محملة بصواريخ كينجال

