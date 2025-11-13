18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس، عن تحطم طائرة من طراز سو-30 خلال طلعة تدريبية في كاريليا، ما أسفر عن مصرع أفراد طاقمها.

تحطم مقاتلة روسية ومصرع طاقمها خلال طلعة تدريبية

وقال وزارة الدفاع الروسية في بيان: "اليوم، حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة من طراز سو-30 في جمهورية كاريليا أثناء قيامها بطلعة تدريبية مقررة".



وأضاف البيان: "سقطت الطائرة في منطقة غير مأهولة، ونفذت الطلعة التدريبية المقررة بدون ذخيرة"، كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "أفراد الطاقم لقوا حتفهم".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة استخباراتية لسرقة طائرة سخوي محملة بصواريخ كينجال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.