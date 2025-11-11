الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

ندوات وزارة الأوقاف
ندوات وزارة الأوقاف
18 حجم الخط

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي الرشيد وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظّمت (676) ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان: "استخدام وسائل التواصل في نشر الوعي الديني والأخلاقي".

 

الأوقاف تنظّم 676 ندوة علمية حول “استخدام وسائل التواصل في نشر الوعي الديني والأخلاقي”

تناولت الندوات أهمية الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة توظيفها في نشر القيم الدينية والأخلاقية، والتصدي للأفكار الهدامة والشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع.

 

 كما أكّد العلماء المشاركون أن وسائل التواصل يمكن أن تكون منابر للتنوير، إذا أُحسن استخدامها في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر المفاهيم الصحيحة للإسلام الوسطي السمح.

تعزيز الوعي بأخلاقيات التواصل الإلكتروني

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات تعزيز الوعي بأخلاقيات التواصل الإلكتروني، وترسيخ قيم الانتماء والمسئولية الرقمية لدى الشباب، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ قادر على التمييز بين النافع والضار في فضاء الإنترنت.

وتؤكد الوزارة أن هذه الفعاليات تمثل امتدادًا لسلسلة الندوات الأسبوعية التي تُعقد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج: الندوات العلمية، والأسبوع الثقافي، والقوافل الدعوية، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة تعليمية وتربوية متكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوقاف القيم الدينية والأخلاقية المفاهيم الصحيحة وزارة الأوقاف وسائل التواصل

مواد متعلقة

الأوقاف: نفذنا 3 آلاف ندوة خلال 24 ساعة لنشر ثقافة السلامة والمسئولية المجتمعية

وزير الأوقاف من جامعة حلوان: تصحيح المفاهيم ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري

موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون لأداء واجبهم الوطني في انتخابات النواب

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

"الوطنية للانتخابات": إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج رسمية داخل اللجان

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية