الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي الرشيد وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظّمت (676) ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان: "استخدام وسائل التواصل في نشر الوعي الديني والأخلاقي".

الأوقاف تنظّم 676 ندوة علمية حول “استخدام وسائل التواصل في نشر الوعي الديني والأخلاقي”

تناولت الندوات أهمية الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة توظيفها في نشر القيم الدينية والأخلاقية، والتصدي للأفكار الهدامة والشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع.

كما أكّد العلماء المشاركون أن وسائل التواصل يمكن أن تكون منابر للتنوير، إذا أُحسن استخدامها في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر المفاهيم الصحيحة للإسلام الوسطي السمح.

تعزيز الوعي بأخلاقيات التواصل الإلكتروني

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات تعزيز الوعي بأخلاقيات التواصل الإلكتروني، وترسيخ قيم الانتماء والمسئولية الرقمية لدى الشباب، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ قادر على التمييز بين النافع والضار في فضاء الإنترنت.

وتؤكد الوزارة أن هذه الفعاليات تمثل امتدادًا لسلسلة الندوات الأسبوعية التي تُعقد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج: الندوات العلمية، والأسبوع الثقافي، والقوافل الدعوية، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة تعليمية وتربوية متكاملة.

