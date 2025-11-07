وزير الآثار يؤكد أهمية مواصلة الجهود المشتركة مع منصة TripAdvisor لجذب السائحين

18 حجم الخط

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعًا مطولًا مع مسئولي منصة TripAdvisor، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة.

وأكد فتحي أهمية مواصلة الجهود المشتركة لجذب مزيد من السائحين، في إطار رؤية واستراتيجية الوزارة التي تركز على إبراز التنوع الفريد للمقصد السياحي المصري تحت شعار “تنوع لا يُضاهى”، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الحالية تتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في صناعة السياحة ورغبات المسافرين في الحصول على تجارب أكثر عمقًا وتنوعًا.

فعالية بورصة لندن السياحية الدولية

وخلال لقائه مع مسئولي منصة TripAdvisor، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة على هامش فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025)، وذلك لمتابعة ما حققته الشراكة والتعاون القائم بين الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمنصة، خلال الفترة الماضية من إنجازات في مجال الترويج للمقصد السياحي المصري، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحليل توجهات المسافرين واهتماماتهم عبر محركات البحث العالمية، وبما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية إلى مصر.

وحرص مسئولو TripAdvisor على تهنئة وزير السياحة والآثار على الجناح المصري المتميز المشارك في بورصة لندن هذا العام، وعلى افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بهذا الحدث العالمي الذي يُعد إضافة كبرى للمقصد السياحي المصري، ويساهم في تعزيز الزخم السياحي العالمي تجاه مصر.

حضور المقصد المصري رقميًا على منصات السفر العالمية

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف مشتركة لتعزيز حضور المقصد المصري رقميًا على منصات السفر العالمية، كما تم استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالسوق المصري منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث شهدت مصر نموًا في معدلات الحجوزات الفعلية بنسبة 44% وفقًا لبيانات المنصة.

ومن جانبه، أوضح مسئولو TripAdvisor أن المسافرين حول العالم بعد جائحة كورونا باتوا يبحثون عن تجارب سياحية أصيلة وغنية بالثقافة المحلية، مشيرين إلى تزايد الاهتمام بـ السياحة العائلية ومتعددة الأجيال، التي توفر أنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة.

كما أكدوا أهمية الترويج للمدن والمقاصد المصرية غير التقليدية، باعتبارها جزءًا من تجربة متكاملة تعكس غنى وتنوع الوجهة المصرية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة، لبحث أبرز العوامل المحفزة للسفر إلى مصر، وتبادل البيانات والرؤى مع شركاء المهنة من شركات السياحة ومنظمي الرحلات حول توجهات السائحين واحتياجات الأسواق المختلفة، وبما يُمكّنهم من تصميم برامج سياحية تتماشى مع تفضيلات المسافرين حول العالم.

