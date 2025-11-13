هنجاريا تعلن وقف المساعدات المالية لأوكرانيا لهذا السبب

18 حجم الخط

قال رئيس وزراء هنجاريا فيكتور أوربان: إن النظام في أوكرانيا يشبه شبكة مافيا عسكرية ذات صلات بفلاديمير زيلينسكي، معلنا وقف المساعدة المالية لكييف.

هنجاريا تعلن وقف المساعدات المالية لأوكرانيا



وذكر أوربان في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "تم الكشف عن شبكة مافيا عسكرية أوكرانية لديها آلاف الروابط مع زيلينسكي.. ما لن يُفقد على الجبهة، ستهربه المافيا العسكرية. هذا جنون".

عمليات فساد كبيرة في أوكرانيا

وأضاف رئيس الوزراء الهنجاري: "الوهم الذهبي لأوكرانيا ينهار.. لن نرسل أموال الشعب الهنجاري إلى أوكرانيا.. بعد كل هذا، نحن بالتأكيد لن نخضع للمطالب المالية وابتزاز رئيس نظام كييف".

وشدد أوربان على أن الوقت قد حان للاتحاد الأوروبي لإدراك أن مساعداته المالية "تذهب إلى جيوب أعضاء حكومة زيلينسكي"، داعيا إلى وقف التمويل لدولة "تعم فيها الفوضى".

يأتي ذلك بعد أن بدأ المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا في 10 نوفمبر عملية خاصة واسعة النطاق للكشف عن مخططات الفساد في مجال الطاقة، حيث تم العثور على أكياس مليئة بالعملات الأجنبية أثناء عمليات التفتيش.

وشملت التحقيقات منزل وزير الطاقة السابق جيرمان جالوشينكو وشركة "إنيرغواتوم"، وكذلك منزل رجل الأعمال تيمور مينديش الذي يُوصف بـ"الحافظة النقدية" لزيلينسكي، والذي تم تهريبه خارج أوكرانيا قبل العمليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.