تهمة فساد بـ100 مليون دولار تطارد رجل أعمال مقرب من زيلينسكي

وجهت النيابة العامة الأوكرانية، الثلاثاء، اتهامًا لرجل الأعمال تيمور مينديتش، وهو حليف للرئيس فولوديمير زيلينسكي بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار، مع تصاعد الحملة ضد الفساد في البلاد.

وتمثل الاتهامات الموجهة إلى تيمور مينديتش أحدث حلقة في فضيحة فساد واسعة النطاق تتضمن شبهات اختلاس مبالغ ضخمة في قطاع الطاقة، فيما تتعرض البنية التحتية للكهرباء لهجمات روسية مكثّفة.

ويملك مينديتش حصة في الشركة الإعلامية "كوارتال 95"، التي أسسها زيلينسكي، الذي كان ممثلا كوميديا مشهورا قبل الترشح للرئاسة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الفساد "سابو"، إن "مينديتش أدار تراكم وتوزيع وشرعنة أموال تم الحصول عليها من خلال أساليب إجرامية في قطاع الطاقة في أوكرانيا".

وأضافت خلال جلسة استماع قبل بدء محاكمة رجل آخر متهم بالتورط في المخطط، أن المشتبه به استخدم "علاقاته الودية مع رئيس أوكرانيا" في نشاطه الإجرامي.

كما اتهمت وزير العدل جيرمان جالوشينكو، الذي شغل حقيبة الطاقة لأربع سنوات، بتحصيل "منافع شخصية" من مينديتش.



وجاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نابو) الاثنين أنها كشفت مخطط فساد في قطاع الطاقة يشمل 100 مليون دولار تم غسلها، مضيفة أنه تم توقيف 5 أشخاص وتوجيه الاتهام إلى 7 آخرين.

ونفّذت "نابو" مداهمات واسعة النطاق بعد تحقيق استمر 15 شهرا في قطاع الطاقة الذي يتعرض لهجمات منتظمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في الـ24 من شهر شباط/فبراير من عام 2022.

وقال رئيس فريق التحقيق في هيئة مكافحة الفساد أوليكساندر أباكوموف للتلفزيون الرسمي الأوكراني إن تيمور مينديتش غادر البلاد قبيل بدء المداهمات.



وأدت اتهامات الاختلاس في قطاع الطاقة مع تواصل الهجمات الروسية وانقطاعات الكهرباء واسعة النطاق إلى تأجيج الغضب العام.

ويُعدّ القضاء على الفساد المتجذر أحد أهم متطلبات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وواجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي انتقادات لاذعة من الأوكرانيين وبروكسل خلال الصيف عندما حاول إخضاع هيئتي مكافحة الفساد المستقلتين، "نابو" و"سابو"، لسيطرة الحكومة.

