خارج الحدود

3 طائرات مسيرة تستهدف وسط مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا

خاركيف، فيتو
خاركيف، فيتو
أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن 3 طائرات مسيرة استهدفت وسط مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على 3 بلدات بشرق أوكرانيا.

والسبت الماضي، أعلنت السلطات الأوكرانية عن إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية المملوكة للدولة في البلاد، ولم يعد هناك توليد للطاقة الكهربائية.

إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية "سنتر إينرجو" في بيان: تم إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا ولا توجد أي قدرة على توليد الطاقة الكهربائية".

 

انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة

وذكرت وسائل إعلام محلية يوم 16 أكتوبر أن سكان أوكرانيا سيعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة هذا الشتاء.

