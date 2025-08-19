رئيس وزراء هنجاريا: محادثات بوتين وترامب تقلل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة

قال رئيس وزراء هنجاريا فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، إن خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة يمكن خفضه فقط عبر محادثات يجريها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

رئيس وزراء هنجاريا: محادثات بوتين وترامب تقلل من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة

وفي بيان له على منصة فيس بوك قال أوربان: "تأكد أن تهديد الحرب العالمية الثالثة يمكن تقليله فقط عبر اجتماع ترامب وبوتين".

وفي 26 يوليو الماضي، أدلى رئيس وزراء هنجاريا ببيان أفاد فيه بأنه لا توجد إجابة واضحة على سؤال ما إذا كانت الحرب العالمية الثالثة تبدأ أم لا، رغم وجود مؤشرات تشاؤمية.

وفي 14 أغسطس الجاري، قال وزير الخارجية الهنداري بيتر سيارتو إن تقليل خطر الحرب العالمية الثالثة سيشكل نجاحا لقمة روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا.

وناقش رئيسا روسيا والولايات المتحدة خلال لقائهما في ألاسكا يوم 15 أغسطس سبل تسوية النزاع الأوكراني. ووصف القائدان الاجتماع بالإيجابي. وأعلن بوتين في ختام القمة عن إمكانية الوصول إلى نهاية للصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن الاتحاد الروسي مهتم بأن تكون التسوية طويلة الأمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.