خلال ساعات، نظر طعن المعاشات لصرف العلاوات الخاصة

تواصل المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة، اليوم الخميس، نظر الطعن المقدم من عبد الغفار مغاوري وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة للمستحقين، بعد أن أقر التقرير القانوني بحق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة.

وتمثل الدعوى خطوة مهمة لتعزيز حقوق أصحاب المعاشات، وإلزام الجهات المعنية بتطبيق أحكام القضاء بشكل كامل، ما يعكس حرص الدولة على توفير العدالة المالية والاجتماعية للمواطنين.

وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأساسي.

