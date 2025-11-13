25 ديسمبر، الحكم في طعن أصحاب المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

الخميس 13 نوفمبر 2025
حجزت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص، بمجلس الدولة، الطعن المقام من عبدالغفار مغاورى وكيلا عن  أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، لجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني 

وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.

حضر الجلسة، أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، وعدد من أصحاب المعاشات، وطلبوا أجل القضية لحين الإطلاع علي التقرير التي وضعته هيئة مفوضي الدولة.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

