الخميس 13 نوفمبر 2025
اتحاد شركات التأمين يكرم الفائزين في مسابقة عزة عارفين البحثية

محمود عبد الله- شركة المهندس للتأمين وبسنت خالد – شركة المهن
اعلن  اتحاد شركات التأمين المصرية عن أسماء الفائزين في مسابقة عزة عارفين البحثية، وذلك على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين راندفو.

وفازت بالمركز الأول الدكتورة رغدة علي عبد الرحمن من كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن بحثها بعنوان "تأثر سوق التأمين البحري في مصر بالتغيرات المناخية والجيوسياسية والاقتصادية".

وفاز بالمركز الثاني  محمد عنتر عيسى عن بحثه بعنوان "مواجهة المستقبل: أخطار الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمي في صناعة التأمين".

وفاز بالمركز الثالث  محمد علوي السمان عن بحثه بعنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على صناعة التأمين في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة".

أما الفائز في مسابقة GGI فهو خالد رضا الشماع عن بحثه بعنوان " بناء الجيل القادم من قادة صناعة التأمين في مصر: حلول عملية لرأس المال البشري للفترة 2025-2030". 

الفائزون في المسابقة الرياضية

مسابقة التنس الأرضى: 

المركز الأول: محمد موافى  

المركز الثانى   ياسر البحارنة

مسابقة تنس الطاولة:

المركز الأول: ريمون ناجى تادرس 

المركز الثانى:سامح سمير 

المركز الثالث: مدحت صابر 

مسابقة الشطرنج:

المركز الأول: أحمد عبد العزيز  

مسابقة البادل:

المركز الأول: أمير عفاسى 

المركز الثانى: محمد قطب 

المركز الثالث: محمود عبد الله- شركة المهندس للتأمين وبسنت خالد – شركة المهندس لتأمينات الحياة

مسابقة كرة القدم:

الفريق الفائز:  مصطفى محمود شركة، ومحمود عبد الغفور، وأحمد شديد، وعمرو ياسر، وأحمد كامل خلاص، ورضا المجدوب  

