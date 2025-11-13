الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: لن أقدم طلبا رسميا للعفو عني إذا كان ذلك يعني الاعتراف بالذنب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
18 حجم الخط

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلا عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: محاكمتي تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء.

وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، أضاف  نتنياهو: “لن أقدم طلبا رسميا للعفو عني، إذا كان ذلك يعني الاعتراف بالذنب.. ولا أخشى السفر إلى نيويورك، وسأكون منفتحا على التحدث إلى زهران ممداني إذا ثقف نفسه”، وذلك وفق تعبيره.

ترامب يطلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج أمس الأربعاء: “إن الرئيس تلقى رسالة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يحثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وورد في الرسالة “مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه القضية المرفوعة ضد نتنياهو، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، هي محاكمة سياسية وغير مبررة”، بحسب رويترز. 

ويأتي ذلك بينما استعرضت صحيفة معاريف العبرية مراوغات نتنياهو للهروب من المساءلة حول إخفاق إسرائيل في التنبؤ أو حتى التعاطي مع أحداث يوم 7 أكتوبر 2023.

مراوغات رئيس الوزراء الإسرائيلي وصلت إلى أقصى مداها

ورأت الصحيفة أن مراوغات رئيس الوزراء الإسرائيلي وصلت إلى أقصى مداها خلال جلسة الكنيست، التي انعقدت بمبادرة من المعارضة، بعد جمع 40 توقيعًا للتداول حول مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

وخلال كلمته، استغرق نتنياهو 20 دقيقة كاملة في تناول قضايا بعيدة تمامًا عن موضوع النقاش، وأعاد تدوير قضية المدعية العسكرية المقالة يفعات يروشليمي، المعروفة بـ"سادي تيمن"، مسلطا الضوء على فساد المنظومة العسكرية، ومرتديا قناع الضحية الوحيدة في إسرائيل، حسب تعبير معاريف.

وقالت الصحيفة العبرية: إن الحضور في الجلسة من ذوي البصيرة أدركوا أبعاد المناورة فورًا، وتأكدوا أن نتنياهو لم يأتِ للحديث عن مسؤولية إخفاق يوم السبت الأسود، بل للتشتيت، وليس هناك أذكى منه في هذا الفن السياسي وفق تعبيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو نيويورك ترامب العفو عن نتنياهو الرئيس الإسرائيلي

مواد متعلقة

إعلام عبري: الرئيس الإسرائيلي مستعد للعفو عن نتنياهو

نتنياهو يوجه رسالة إلى ترامب بعد مطالبته بالعفو عنه

ترامب يطلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو

العفو الدولية: أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا للمستوطنين في الضفة الغربية خلال عام ٢٠٢٥

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

اعتماد المخططات التفصيلية لـ100 قرية و14 مدينة بـ9 محافظات

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

توروب يصدم مصطفى شوبير بهذا القرار

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري

عبث وقوة بلا تقوى، علي جمعة يحذر: دخلنا في دائرة التشبه بقوم عاد

تفسير رؤية الخروب في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads