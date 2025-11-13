وزير العدل يبحث التعاون القضائي مع نظيريه الصومالي والسوري

18 حجم الخط

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، صباح اليوم الخميس، إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.

من جانبه رحب الوزير بزيارة الضيف الصومالي والوفد المرافق له، مُشيدًا بقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، واستمرار الاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنة هيئاتها غلكترونيًا.

وأبدى وزير العدل الصومالي باللقاء، مُشيدًا بالتجربة والخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال، مؤكدًا رغبته في استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية.

كما استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، مظهر عبد الرحمن الويس وزير العدل بالجمهورية العربية السورية والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بنظيره السوري والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وأعرب وزير العدل السوري عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إعداد وتدريب القضاة من خلال برامج تدريبية متخصصة تنظمها وزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه أبدى المستشار عدنان فنجري وزير العدل ترحيبه بهذا المقترح، مؤكدًا استعداد الوزارة لدراسة آليات تنفيذه.

وعقب انتهاء اللقاء توجه وزير العدل السوري إلى المركز القومي للدراسات القضائية في زيارة اطلع خلالها على آليات عمل المركز، وبرامجه التدريبية المتخصصة في إعداد وتأهيل أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقد أشاد وزير العدل السوري بالمستوى المتميز للمركز وبما يقدمه من برامج تدريبية تعكس الخبرة المصرية المتميزة في المجال القضائي والقانوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.