أخبار مصر

وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بتولي منصبه الجديد

وزير العدل يهنئ رئيس
وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بتولي منصبه الجديد
قام  المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اليوم الأحد، بزيارة  المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، وذلك رفقة مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بعد فوزه برئاسة المجلس.

 

وأشار وزير العدل خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ، أن المستشار عصام فريد يُعد إضافة قوية للحياة السياسية والعمل السياسي في مصر ومجلس الشيوخ، مؤكدًا على أن رئيس الشيوخ سيكون له أداء بارز سينقل هذه المؤسسة العريقة إلى آفاق أوسع وأن تكون في المقدمة دائما لأداء واجبها الوطني دستوريًا.

 

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته وتقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومجلس الشيوخ، من أجل دعم سيادة القانون وترسيخ دعائم الديمقراطية.

الجريدة الرسمية