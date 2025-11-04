الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
مسلسلات رمضان 2026، درة تنتقم من أحمد العوضي في الحلقات النهائية من علي كلاي

درة
درة

أحداث وتفاصيل مثيرة تشهدها أحداث مسلسل على كلاي، حيث تحاول الفنانة التونسية درة الانتقام من زوجها خلال أحداث مسلسل علي كلاي، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي بسبب معرفتها بعلاقة الحب بينه وبين يارا السكري ضمن أحداث العمل

ويشهد مسلسل "علي كلاي", الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، تطورات مثيرة في أحداثه، حيث تتعرض زوجة العوضي، التي تجسد شخصيتها الفنانة درة، للكثير من الأزمات.

 

وفي مفاجأة مثيرة، استقر القائمون على المسلسل على أن تكون أولى مشاهد العمل داخل حلبة مصارعة، حيث تجتمع هذه المشاهد مع بطل العمل، أحمد العوضي، وعدد من المشاركين. ويضيف ذلك إلى المسلسل طابعًا رياضيًا وحركيًا، مما يعزز جاذبية العمل للجمهور.

قصة "علي كلاي".. تاجر عقارات يواجه الأزمات

تدور أحداث "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية. المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي. 

الجريدة الرسمية