اقتصاد

كلاكيت تاني مرة، 400 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات تويوتا

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا، قائمة أسعار سيارتها خلال شهر نوفمبر التي تراجعت بنحو 400 ألف جنيه على جميع الفئات المتوفرة داخل السوق المحلي مما يساهم في تنشيط عملية البيع والشراء داخل السوق المصري.

وأخطر الوكيل المحلي  للعلامة التجارية تويوتا كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات تويوتا داخل السوق المصري، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم الخميس 13 نوفمبر داخل المعارض المصرية 

ونرصد في التقرير الأسعار وهي كالتالي: 

 

مواصفات سيارات تويوتا كورولا

حصلت سيارات تويوتا علي محرك 4 سلندر  بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 120 حصانًا وعزم دوران أقصى 154 نيوتن/ متر، مع متوسط استهلاك للوقود يصل إلى 6.8 لتر لكل 100 كم.

مواصفات الأمن والسلامة لسيارات تويوتا

وسائد هوائية أمامية

فرامل مانعة للانغلاق (ABS)

توزيع إلكتروني للفرامل (EBD)

نظام الثبات الإلكتروني (ESP)

أنظمة مساعدة للفرامل

مثبت سرعة

وحساسات ركن أمامية وخلفية

رشاشات للمصابيح الأمامية

مرايات ضم كهربائية

حساسات مطر أوتوماتيكية

فتحة سقف وجنوط رياضية

