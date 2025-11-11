الكنيسة الأرثوذكسية تكشف تفاصيل الاحتفال بمرور 17 قرنا على مجمع نيقية

18 حجم الخط

تنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري احتفالية كبرى بمرور ١٧ قرنا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، تحت شعار "نيقية.. إيمان حي"، في ختام عام كامل من الفعاليات التي نظمتها لإحياء هذا الحدث التاريخي الذي يعد أحد أهم المحطات في مسيرة الإيمان المسيحي.

وأوضحت الكنيسة أن هذه الاحتفالية تأتي تتويجًا لسلسلة من الأنشطة الدراسية والفنية والثقافية التي شهدتها الإيبارشيات في مصر وخارجها على مدار العام، بهدف ترسيخ إرث مجمع نيقية وتعريف الأجيال الجديدة بأبطاله وتعاليمه.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد نظمت في شهر مايو الماضي احتفالية إقليمية بمشاركة بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة في الشرق الأوسط، كما استضافت على المستوى الدولي المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي الذي ركزت جلساته على مجمع نيقية، بمشاركة نحو ٥٠٠ ممثل من أكثر من ١٠٠ دولة، ونال إشادة واسعة من المشاركين.

وأكدت الكنيسة أن فعاليات الاحتفالية الختامية هذا الشهر ستشهد مشاركة واسعة من إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر وخارجها، وتشمل عروضًا فنية متنوعة مثل المسرح والأوبريت والعروض الكورالية والأعمال الموسيقية والأفلام الدرامية القصيرة المستوحاة من أحداث المجمع.

كما يتضمن البرنامج مؤتمرًا علميًا تُعرض خلاله الأوراق البحثية الفائزة في مسابقة شباب الباحثين التي أُطلقت في سبتمبر الماضي، إلى جانب موكب احتفالي مهيب للقديس أثناسيوس الرسولي، يتقدمه قداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس، بمشاركة الكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة في مصر وبلاد المهجر.

وسيُقام خلال الموكب صلوات عشية تتضمن تطييب رفات القديس أثناسيوس، إضافة إلى كلمات قصيرة لعدد من أساقفة المهجر بعشر لغات مختلفة تتناول مجمع نيقية وأبطاله وإرثه الإيماني.

كما ستقوم المنصات الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بنشر مجموعة من الأعمال الفنية المنتجة خصيصًا لهذه المناسبة، إلى جانب بث مباشر لكافة الفعاليات عبر القنوات القبطية وصفحات الإيبارشيات والأديرة والكنائس في مصر والعالم.

وتؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال هذه الاحتفالية على تمسكها الدائم بـ إيمان مجمع نيقية، الذي تعتبره حجر الزاوية في العقيدة المسيحية الجامعة، وإرثًا حيًّا تحرص على نقله للأجيال القادمة جيلًا بعد جيل.

