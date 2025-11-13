الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 3 سنوات لممرضة بتهمة إضرام النيران في غرف رعاية مركزة بمستشفى حلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت  محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات لممرضة بتهمة إضرام النيران عمدًا داخل سبع غرف رعاية مركزة بمستشفى حلوان العام، في واحدة من أغرب القضايا التي كشفت التحقيقات تفاصيلها المروّعة.


اعترافات الممرضة المتهمة

أدلت "شروق"، الممرضة المتهمة، باعترافات صادمة أمام رجال المباحث بعد القبض عليها، حيث قالت: "مكنتش مخططة أولع النار في المستشفى، لكن بحب أشوف النار والحرائق وهي بتولع وخوف الناس، ودي متلازمة عندي".

وأضافت: "مسكت الولاعة وعملت 4 حرائق بغرف مختلفة في مستشفى حلوان العام، أول حريق كان الساعة 12 وولعت في سرير مريض، وبعد الحريق الأول بساعة ولعت في غرفة التمريض وغرفة تانية، ثم رحت أشعلت النار في غرفة العناية المركزة".


وأشارت: "ماليش خلافات مع حد، واللي عملته كان بسبب رغبة خاصة في إشعال الحرائق"، مؤكدة أنها تعاني من متلازمة البيرومانيا Pyromania.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة مستشفى حلوان العام مديرية أمن القاهرة قسم الرعاية المركزة في مستشفى حلوان

مواد متعلقة

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في المعادي

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

"بورينجر إنجلهايم" تطلق مبادرة لتوحيد ممارسات فحص وتشخيص وعلاج أمراض القلب والكلى والسكر

كلاكيت تاني مرة، 400 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات تويوتا

مدبولي يشهد توقيع عقد مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" غدًا

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإجراءات الجنائية

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

59.20 جنيها سعر الفرنك السويسري بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، محطات من حياة "حفصة بنت سيرين" سيدة التابعيات

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

المزيد
الجريدة الرسمية