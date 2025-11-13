السجن 3 سنوات لممرضة بتهمة إضرام النيران في غرف رعاية مركزة بمستشفى حلوان

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات لممرضة بتهمة إضرام النيران عمدًا داخل سبع غرف رعاية مركزة بمستشفى حلوان العام، في واحدة من أغرب القضايا التي كشفت التحقيقات تفاصيلها المروّعة.



اعترافات الممرضة المتهمة

أدلت "شروق"، الممرضة المتهمة، باعترافات صادمة أمام رجال المباحث بعد القبض عليها، حيث قالت: "مكنتش مخططة أولع النار في المستشفى، لكن بحب أشوف النار والحرائق وهي بتولع وخوف الناس، ودي متلازمة عندي".

وأضافت: "مسكت الولاعة وعملت 4 حرائق بغرف مختلفة في مستشفى حلوان العام، أول حريق كان الساعة 12 وولعت في سرير مريض، وبعد الحريق الأول بساعة ولعت في غرفة التمريض وغرفة تانية، ثم رحت أشعلت النار في غرفة العناية المركزة".



وأشارت: "ماليش خلافات مع حد، واللي عملته كان بسبب رغبة خاصة في إشعال الحرائق"، مؤكدة أنها تعاني من متلازمة البيرومانيا Pyromania.



