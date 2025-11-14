الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

موعد استرداد مبلغ التأمين لمرشحي المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لرد مبالغ التأمين إلى المرشحين على المقاعد الفردية وممثلي القوائم عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إعلانها في 18 نوفمبر المقبل.
 

موعد وكيفية رد التأمين

نصت المادة (26) من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه: "يمكن بعد إعلان نتيجة الانتخاب أن يُرد إلى المرشح في النظام الفردي وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين، بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية".


وبذلك، يحق للمرشحين استرداد مبلغ التأمين خلال مدة أقصاها 30 يومًا من إعلان النتيجة الرسمية.
 

قيمة التأمين للمقاعد الفردية

ألزم قانون مجلس النواب كل مرشح على المقاعد الفردية بتقديم إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، كشرط من شروط قبول أوراق الترشح، على أن يُرد هذا المبلغ بعد انتهاء العملية الانتخابية وفق الضوابط القانونية.
 

قيمة التأمين للقوائم الانتخابية

أما نظام القوائم، فقد حدد القانون مبالغ تأمين تختلف حسب عدد المقاعد المخصصة للقائمة، وجاءت على النحو التالي:
120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا.
306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.
ويُودع هذا المبلغ بصفة تأمين بخزانة المحكمة الابتدائية، ويُرد إلى ممثل القائمة بعد انتهاء العملية الانتخابية وخصم تكاليف إزالة الدعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

, الهيئة الوطنية للانتخابات المقاعد الفرديه القوائم الانتخابية انتخابات مجلس النواب مبلغ التامين

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية للانتخابات: استمرار التصويت حتى تمكين آخر ناخب من الإدلاء بصوته

الهيئة الوطنية للانتخابات: وفاة موظف بأزمة قلبية أثناء أداء عمله داخل لجنة فرعية بالمنيا

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو للإبلاغ عن أي مخالفات دعائية موثقة لاتخاذ الإجراءات القانونية

الوطنية للانتخابات تنعى زوجة رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي

الأكثر قراءة

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة

أول تعليق من عبد الله رشدي على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته المثيرة للجدل

بيان رقم 2، تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات وأصوات الرعد تقصف برج العرب (فيديو)

انفجار ضخم وحريق هائل في ميناء نوفوروسيسك النفطي جراء هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)

89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

بحضور ميسي وشيكو بانزا لاعب الزمالك، أنجولا تستضيف الأرجنتين اليوم في مباراة تاريخية

موعد استرداد مبلغ التأمين لمرشحي المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

200 ألف جنيه للجدية والقسط اختياري، تفاصيل حجز شقق ديارنا بالمدن الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية