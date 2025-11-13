الخميس 13 نوفمبر 2025
بعد الحصر العددي، أسماء مرشحي القائمة الوطنية بمحافظات غرب الدلتا، أبرزهم سحر طلعت ورشاد عثمان

كشفت مؤشرات الحصر العددي، في انتخابات مجلس النواب 2025، عن فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر" بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح التي تحمل اسم قائمة قطاع غرب الدلتا.

 

محافظات قائمة غرب الدلتا   

وتشمل هذه الدائرة كلًّا من محافظات: (الاسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح).

 

ويأتي في مقدمة مرشحي تلك القائمة، النائب أشرف رشاد عثمان والنائب رزق راغب والنائب محمد مجاهد، والنائبة سحر طلعت مصطفى.

 

كما تضم القائمة، النائب عماد الدين حسين، والنائب أكمل نجاتي، والنائب عمرو درويش.

وكذلك تضم القائمة النائب محمد عبد الله زين، والنائبة نشوى الشريف والنائب خالد شلبي.

