أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو للإبلاغ عن أي مخالفات دعائية موثقة لاتخاذ الإجراءات القانونية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة  لم تتلقَّ أي شكاوى رسمية أو بلاغات موثقة  بما تم تداوله حول وجود خروقات بشأن الدعاية الانتخابية وتوزيع هدايا على الناخبين بغرض توجيهم،  مشيرة إلى أن غرف العمليات الفرعية لم ترصد وقائع مثبتة تتعلق بهذه التجاوزات.

ودعا المستشار أحمد بنداري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الهيئة، أي غرفة عمليات أو مواطن يمتلك دليلًا أو مستندًا على أي مخالفة من هذا النوع إلى التقدم بها رسميًا إلى الهيئة، حتى يتم فحصها والتحقق من صحتها، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب حال ثبوتها.

 

انطلاق التصويت في الجولة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 

 

انطلقت، اليوم الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من  انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة،  وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

فيما بلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.  

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

 

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر.

الجريدة الرسمية