الوطنية للانتخابات تنعى زوجة رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي

نعى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي وجميع العاملين بالهيئة، حرَم المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وافتها المنية.

وأعربت الهيئة في بيانها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لرئيس الهيئة وأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وفاة زوجة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعلن شقيق المستشار حازم عبر حسابه على فيس بوك وفاة زوجة المستشار حازم بدوي، عبر منشور جاء فيه: “بقلوب راضية بقضاء الله، انتقلت إلى رحمة الله زوجة شقيقي، المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدفنة بمقابر العائلة بالبساتين”.

