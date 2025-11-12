جوتيريش يجدد مطالبة إسرائيل بالانسحاب ووقف الاعتداءات على لبنان

18 حجم الخط

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته إلى انسحاب إسرائيل من المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق، مؤكدًا أن استمرار الوجود العسكري هناك يمثل انتهاكًا للقرارات الدولية.

مطالبة بوقف التحليقات الإسرائيلية فورًا

وطالب جوتيريش في بيان رسمي بوقف التحليقات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية على الفور، مشددًا على أن هذه الانتهاكات "تزيد من حدة التوتر وتعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر".

دعوة إلى الالتزام بالقرارات الدولية

كما دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصًا القرار 1701، والعمل على تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد جديد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

نعيم قاسم: على إسرائيل الخروج من لبنان وإطلاق سراح الأسرى



في وقت سابق، قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، في كلمة له: إن اتفاق وقف النار هو حصرا لجنوب الليطاني، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل الخروج من لبنان وإطلاق سراح الأسرى ولا خطر على المستوطنات الشمالية.

وأضاف نعيم قاسم في كلمته: عام 1982 دخلت إسرائيل زاعمة أنها تريد طرد الفصائل الفلسطينية ولكنها بقيت محتلة حتى عام 2000، وبعدها أطلقت إسرائيل ما سُمي "جيش لبنان الحر" وبعدها غيروا اسمه ليصبح "جيش لبنان الجنوبي" في محاولة للقول إن المشكلة داخلية في لبنان وليس لها علاقة.

