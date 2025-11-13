ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 40333 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% عند مستوى 49648 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.40% عند مستوى 18248 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.46% عند مستوى 4437 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 13230 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% عند مستوى 16206 نقاط، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 4159 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.889 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 40228 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 49460 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 18176 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16206 نقاط، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4159 نقطة.

