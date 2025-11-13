الخميس 13 نوفمبر 2025
مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بميكروباص بالوادي الجديد

جانب من الحادث، فيتو
لقي شخص مصرعه منذ قليل في حادث تصادم دراجة نارية بميكروباص أجرة بطريق الخارجة باريس في محافظة الوادي الجديد.
وكان اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص أجرة ودراجة نارية بطريق الخارجة - باريس بالقرب من مدخل قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، أسفر عن وفاة رمضان عيسوي أحمد، 35 عاما ومقيم بقرية صنعاء بمركز الخارجة. 

وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

 

