مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بميكروباص بالوادي الجديد

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه منذ قليل في حادث تصادم دراجة نارية بميكروباص أجرة بطريق الخارجة باريس في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص أجرة ودراجة نارية بطريق الخارجة - باريس بالقرب من مدخل قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، أسفر عن وفاة رمضان عيسوي أحمد، 35 عاما ومقيم بقرية صنعاء بمركز الخارجة.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.