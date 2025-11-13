بالأسماء، إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وتريلا بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أصيب 13 شخصا في حادث مروري، اليوم الخميس، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الخارجة التخصصي.



تبين تصادم سيارة نقل " تريلا " بسيارة أجرة ميكروباص، أسفر عن إصابة كل من: وليد رمضان إبراهيم – 35 عاما، يوسف حسين إبراهيم – 17 عامًا، هدى شعبان علي– 54 عامًا، طلعت محمد ثابت – 36 عامًا، عبير عبد السلام أمين – 40 عامًا، علا عبد السلام أمين – 35 عامًا، سميحة يوسف عبد الله – 58 عاما، سهير يونس محمد – 52 عامًا، داليا محمد يوسف –5 أعوام، عمر محمد عمر – 14 عاما، حسين سيد محمد – 66 عامًا، حسن محمد عمر – 13 عامًا، شيماء حسين سيد – 39 عامًا.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.