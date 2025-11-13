الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد أولى جلسات محاكمة سائق توك توك بتهمة قتل طفل بالخطأ في الشرابية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

حددت محكمة جنايات القاهرة 20 نوفمبر الجاري موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" بتهمة صدم طفل أثناء عبوره الطريق في منطقة الشرابية، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته بدائرة قسم شرطة الشرابية. 


وبإجراء تحليل مخدرات للمتهم تبين إيجابية العينات وتعاطيه مخدر الحشيش، ووجهت النيابة له اتهامات بالقتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة والقيادة برعونة وإهمال.

وكان قسم شرطة الشرابية قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.


وكشفت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة والأضلاع، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور طفل يبلغ من العمر 14 سنة  للطريق محل البلاغ، اصطدم به “توك توك”؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.


عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الشرابية النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

