إحالة سائق توك توك بتهمة القتل الخطأ في الشرابية للمحاكمة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الشرابية بإحالة سائق "توك توك" بتهمة صدم طفل أثناء عبوره الطريق في منطقة الشرابية، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته للمحاكمة الجنائية.

وبإجراء تحليل مخدرات للمتهم تبين إيجابية العينات وتعاطيه مخدر الحشيش، ووجهت النيابة له اتهامات بالقتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة والقيادة برعونة وإهمال.

وكان قسم شرطة الشرابية قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.



وكشفت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة والأضلاع، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور طفل يبلغ من العمر 14 سنة للطريق محل البلاغ، اصطدم به “توك توك”؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.