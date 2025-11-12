إحالة سائق توك توك بتهمة القتل الخطأ في الشرابية للمحاكمة

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أمرت نيابة الشرابية بإحالة سائق "توك توك" بتهمة صدم طفل أثناء عبوره الطريق في منطقة الشرابية، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته للمحاكمة الجنائية. 

وبإجراء تحليل مخدرات للمتهم تبين إيجابية العينات وتعاطيه مخدر الحشيش، ووجهت النيابة له اتهامات بالقتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة والقيادة برعونة وإهمال.

وكان قسم شرطة الشرابية قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.


وكشفت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة والأضلاع، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور طفل يبلغ من العمر 14 سنة  للطريق محل البلاغ، اصطدم به “توك توك”؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.
عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية