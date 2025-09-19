محادثات مع أديل لتقديم عرض Super Bowl

أفاد موقع Page Six، أن المطربة البريطانية أديل، تجري محادثات، لتقديم عرض استراحة مباراة Super Bowl الأمريكي.

تفاصيل ترشح أديل لتقديم عرض Super Bowl

أفادت مصادر مطلعة للموقع، أنه تم التواصل مع أديل، للمشاركة في عرض استراحة مباراة السوبر بول لعام 2026، لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.

وانتشرت شائعات حول إمكانية مشاركة أديل في المباراة الكبرى، في مدينة سانتا كلارا، كاليفورنيا، في فبراير المقبل.

فيما تحدثت أديل عن حفل السوبر بول، خلال عروضها في لاس فيجاس، التي قدمتها مؤخرا، قائلة لسافانا جوثري، في برنامج "توداي" على قناة NBC عن سويفت: "إنها موهبة مميزة، ومن الواضح أنها ستكون موضع ترحيب في أي وقت".

عندما ضغطت عليها جوثري للحصول على التفاصيل، قالت: "لا أستطيع إخبارك بأي شيء عن هذا... إنه احتمال.. أنتظر صديقي جاي زي ليتمكن من مساعدتي... الأمر بين يديه".

منافسة قوية تنتظر أديل

وتتنافس أديل، مع عدد من المرشحين البارزين، لتقديم عرض استراحة مباراة السوبر بول، ومن بينهم تايلور سويفت، والمغنية مايلي سايرس، ودوا ليبا.

يذكر أنه سبق لأديل حضور مباراة السوبر بول ـ Super Bowl كمشجعة، وقالت قبل المباراة في عرضٍ حي: "سأذهب فقط من أجل ريهانا.. لا أكترث للمباراة".

وصرحت مغنية أغنية "Hello" أنها رفضت سابقًا المشاركة في مباراة Super Bowl، عام 2017، وقالت لجمهور لوس أنجلوس عام 2016: "أولًا، لن أُحيي حفل السوبر بول... أعني، هذا العرض لا يتعلق بالموسيقى.. لا أجيد الرقص أو أي شيء من هذا القبيل.. كانوا لطفاء للغاية، سألوني، لكنني رفضت".

فيما نفي اتحاد كرة القدم الأميركي وشركة بيبسي الراعية، هذا الادعاء آنذاك، معلقين: "لقد أجرينا محادثات مع العديد من الفنانين حول عرض بيبسي بين شوطي السوبر بول... ومع ذلك، لم نتقدم بعرض رسمي لأديل أو أي شخص آخر".

ويتم اختيار الفنان من قِبل شركة روك نيشن التابعة لجاي زي بالشراكة مع اتحاد كرة القدم الأميركي، وعادةً ما يتم الإعلان عنه في سبتمبر.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألمح مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي، روجر جوديل، إلى احتمالية اعتلاء سويفت المسرح لعرض Super Bowl 2026.

