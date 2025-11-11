ضبط فتاة تتزعم خلية تزرع شرائح الإحداثيات لتوجيه مسيرات الدعم السريع

18 حجم الخط

أعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني عن القبض على فتاة وبصحبتها 12 شخصا آخرين ضمن شبكة كانت تعمل على زرع أجهزة وشرائح ورفع إحداثيات لمسيرات "الدعم السريع".

تفكيك مخزون من المواد والأدوات المستخدمة في التخريب

وأفادت مطلعة بأن العملية الأمنية تمت بالتنسيق مع فرع إستخبارات مدينة الدمازين، وتم إحباط أهداف الخلية في زعزعة الأمن في عدة محاور داخل إقليم النيل الأزرق.

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الميدانية تشير إلى تخصص الخلية في إدخال شرائح ورفع احداثيات لمسيرات معادية وتم ضبط عدد من الأجهزة المساعدة.

ولفت المصدر إلى أن عملية الاقتحام جرت بعد رصد تحركات مشبوهة ومتابعة استخبارية دقيقة أدت إلى توقيف المشتبه بهم وتفكيك مخزون من المواد والأدوات المستخدمة في التخريب عبر خطوة عملية لقطع الإمداد.

حماية المدنيين وتأمين الطرق والممرات الإنسانية

وقامت وحدات مشتركة من الاستخبارات العسكرية بالدمازين بجمع المعلومات التي قادت إلى تلك العملية ما أتاح تنفيذ مداهمات متزامنة واحترافية.

وتابعت المصادر الأمنية أن العملية جاءت ضمن سلسلة مهام تهدف إلى حماية المدنيين وتأمين الطرق والممرات الإنسانية.

ومن بين المضبوطات خلال عملية التفتيش، تم ضبط شرائح إلكترونية وأجهزة اتصال ومجموعة أدوات تقنية تستخدم لزرع وتعطيل أنظمة المركبات، إضافة إلى مستندات وخرائط توحي بتخطيط مسبق لاستهداف نقاط حساسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.