الأرصاد تقدم 5 نصائح لمواجهة الأمطار الرعدية غدا الخميس

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، العديد من النصائح للمواطنين خاصة القاطنين فى السواحل الشمالية والوجه البحرى، وذلك لمواجهة موجة الطقس غدا والأمطار الرعدية وجاءت كالآتي:



١- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الاعلانية.

٢- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

٣- يفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

٤- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

٥- يفضّل التواجد داخل أى مبنى سكنى أثناء سقوط الأمطار.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار تضرب شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة.

ومن المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا تزداد شدتها على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للمناطق الداخلية.

ويكون هناك فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من (مطروح -العلمين- الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ)، تمتد مساءً إلى مناطق من ( الدقهلية-دمياط -بورسعيد)

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من (الغربية -المنوفية-الشرقية) وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين



ويكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة..

وقد يصاحب السحب الرعدية سقوط حبات البرد ونشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا وضربات للبرق مع السحب الرعدية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 17



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31



درجة الحرارة المحسوسة: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20



