منتخب الناشئين مواليد 2009 يؤدي مرانه الأول في الأردن

منتخب مواليد 2009، أدى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف مرانه الأول في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 26 لاعبًا اختارهم الجهاز الفني للمشاركة في مباراتي الأردن وديا يومي 13 و15 من الشهر الجاري.

علاء نبيل يحفز لاعبي منتخب مصر مواليد 2009

وحضر المران الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة والذي حرص على توفير كل سبل الدعم للفراعنة الصغار واجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني لحث الجميع على الفوز في المباريات والعمل بأقصى جهد.

منتخب 2009 يواجه الأردن وديا

ويستمر معسكر منتخب مواليد 2009 في العاصمة عمان حتى يوم 15 نوفمبر المقبل، حيث يخوض المواجهتين الوديتين أمام منتخب الأردن مواليد 2009 والعودة للقاهرة 16 نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، وعبد الستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مدربا مساعدا، وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، وشادي الشريف مديرا إداريا، وهاجد هاني طبيبًا للفريق، وأحمد ممدوح مدلكا، ومهند طارق معدا بدنيا، ووجيه حسن عامل مهمات.

