كراسة شروط شقق سكن مصر بالطرح الجديد (صور)

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات عن تفاصيل كراسة شروط شقق سكن مصر بالمدن الجديدة.

وتطرح ٢٩٨٦ وحدة وتشمل مشروعات (جنة وسكن مصر، بمدينتي المنصورة الجديدة وغرب قنا بعدد 414 وحدة، و1680 وحدة بمشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة).

وننشر كراسة شروط شقق سكن مصر كالتالي:

كما تطرح 264 وحدة بمشروع روضة العبور بمدينة العبور، بمقدم جدية حجز ١٥1 ألف جنيه للوحدة، وعدد ١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، بمقدم جدية حجز ٢٠1 ألف جنيه بمدن (السادات - برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - العلمين - أكتوبر الجديدة - السويس الجديدة - بدر - ١٥ مايو - دمياط الجديدة - قنا الجديدة)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) بمقدم جدية حجز ٢٥1 ألف جنيه بمدن ( العبور - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة - الشيخ زايد)، و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بمقدم جدية حجز 151 الف جنيه.

ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة )، أو من خلال فروع البنوك، أو عن طريق الانترنت البنكى للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد.

وستتم عملية حجز الوحدات من خلال تحميل كراسة الشروط ودفع جدية الحجز خلال الفترة من يوم ١٦/1١/٢٠٢٥ حتى يوم ١٥/١٢/٢٠٢٥، ثم عملية إتاحة البيانات التفصيلية للوحدات إعتبارًا من يوم ٤/١/٢٠٢٦.

وستتم عملية حجز وحدات ديارنا ⁠يومي ١١/١/٢٠٢٦ و١٢/١/٢٠٢٦، وحجز وحدات مشروع ظلال ⁠يومي ١٣/١/٢٠٢٦ و١٤/١/٢٠٢٦، ⁠ وحجز وحدات مشروعات ( جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور) يومي ١٨/١/٢٠٢٦ و١٩/١/٢٠٢٦، ومشروع الإسماعيلية للإسكان المتنوع ⁠يومي ٢٠/١/٢٠٢٦ و٢١/١/٢٠٢٦.

وبالنسبة لنظام سداد باقي قيمة ثمن الوحدات يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 5.% لصالح مجالس الأمناء بالمدن محل الطرح من إجمالي ثمن الوحدات خلال شهرين من انتهاء فترة الحجز، كما يتم سداد 10% بالإضافة إلى قيمة وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بقيمة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات مضاف عليها الفوائد على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل).

على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة بها قبل استلام الوحدة، كما يتم إعلان قيمة المتر مربع لكل أنواع الوحدات بالجداول المرفقة بكراسات شروط الحجز، بجانب باقي الشروط والإجراءات المرفقة بكراسة الشروط والتي سيتم إتاحتها مع بدء فترة الحجز.

