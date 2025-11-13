الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على حارس مدرسة قتل زميله بـ"عصا خشبية" في الطالبية

ضبط متهم بقتل آخر
ضبط متهم بقتل آخر في الطالبية، فيتو
18 حجم الخط

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على حارس مدرسة اعتدى على عامل بـ"عصا خشبية" حتى الموت داخل إحدى المدارس في دائرة قسم شرطة الطالبية.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص في منطقة الطالبية، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية، تبين مقتل عامل، متأثرًا بإصابة لحقت به، نتيجة تعرضه لاعتداء بعصا خشبية على يد حارس مدرسة، لخلاف بينهما.

 

 وتم القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

txt

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

txt

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل عامل واحتجازه بغرض سرقته بالشرابية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن الجيزة قسم شرطة الطالبية النيابة

الأكثر قراءة

القاهرة تصل لـ25 مئوية، درجات الحرارة غدا الخميس

العربيات اتعجنت، تصادم 3 سيارات ملاكي بنفق قناة السويس في الإسكندرية (صور)

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

بداية انقلاب كبير، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)

ارتفاع اليوريا العادي 1021 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية