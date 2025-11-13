القبض على حارس مدرسة قتل زميله بـ"عصا خشبية" في الطالبية

18 حجم الخط

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على حارس مدرسة اعتدى على عامل بـ"عصا خشبية" حتى الموت داخل إحدى المدارس في دائرة قسم شرطة الطالبية.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص في منطقة الطالبية، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية، تبين مقتل عامل، متأثرًا بإصابة لحقت به، نتيجة تعرضه لاعتداء بعصا خشبية على يد حارس مدرسة، لخلاف بينهما.

وتم القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.