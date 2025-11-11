المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل عامل واحتجازه بغرض سرقته بالشرابية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل عامل وخطفه بالتحايل والإكراه واحتجازه وسرقته تحت التهديد بمنطقة الشرابية.

وكان قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من مواطن يفيد قيام شخص بأخذ مبلغ مالي منه وتهديده بإيصال أمانة.

وأضاف المجني عليه أن المتهم استدرجه بطريق التحايل بدعوى حل المشكلة وتسويتها، ثم احتجزة وصوره وهدده وأكرهه على التوقيع على إيصالات أمانة وسرق ما بحوزته.



وبعمل التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل.



وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.