قرار جديد للنيابة في مقتل عامل على يد حارس مدرسة بالطالبية

أمرت نيابة الجيزة تشريح جثة عامل قتل على يد حارس مدرسة بعد الاعتداء عليه بعصا خشبية في الطالبية، لاعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

تفاصيل مقتل عامل في الطالبية

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص في منطقة الطالبية، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن عامل لقى مصرعه، متأثرا بإصابة لحقت به، نتيجة تعرضه لاعتداء بعصا خشبية على يد حارس مدرسة، لخلاف بينهما.

القبض على المتهم بقتل عامل في الطالبية

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

