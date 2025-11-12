الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد للنيابة في مقتل عامل على يد حارس مدرسة بالطالبية

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة تشريح جثة عامل قتل على يد حارس مدرسة بعد الاعتداء عليه بعصا خشبية في الطالبية، لاعداد تقرير واف عن سبب الوفاة. 

 

تفاصيل مقتل عامل في الطالبية

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص في منطقة الطالبية، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن عامل لقى مصرعه، متأثرا بإصابة لحقت به، نتيجة تعرضه لاعتداء بعصا خشبية على يد حارس مدرسة، لخلاف بينهما.

 

القبض على المتهم بقتل عامل في الطالبية

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الوفاة الطالبية أمن الجيزة

مواد متعلقة

إحالة المتهم بسرقة متعلقات من سيارة بالطالبية للمحاكمة

الأكثر قراءة

القاهرة تصل لـ25 مئوية، درجات الحرارة غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

ريهام عبد الغفور تعتذر بعد نشرها عن وفاة محمد صبحي: اندفاع مني

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الناموس في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية