تعرف على فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الخميس 13 نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات والندوات وعروض الأفلام ضمن برنامج الدورة السادسة والأربعين من عمر المهرجان والتي افتتحت مساء أمس الأربعاء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

وتأتي فعاليات وندوات مهرجان القاهرة اليوم كالتالي:

فيما تأتي عروض أفلام المهرجان اليوم كالتالي:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن برنامج غني ومتنوع يضم حوالي 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتوزع على 11 مسابقة وبرنامجًا مختلفًا، مما يعد بتقديم تجربة سينمائية فريدة للجمهور والنقاد.

و يقدم المهرجان هذا العام مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية التي تتنافس ضمن مسابقاته الرسمية أو تُعرض في برامجه الموازية، وجاء توزيعها كالتالي:

"المسابقة الدولية: 14 فيلمًا - القسم الرسمي خارج المسابقة: 15 فيلمًا - مسابقة أسبوع النقاد: 8 أفلام - مسابقة آفاق السينما العربية: 9 أفلام - مسابقة الأفلام القصيرة: 24 فيلمًا - برنامج العروض الخاصة: 18 فيلمًا - البانوراما الدولية: 18 فيلمًا - برنامج عروض منتصف الليل: 5 أفلام - برنامج كلاسيكيات القاهرة: 12 فيلمًا - برنامج الأفلام المصرية المرممة: 21 فيلمًا - برنامج البانوراما المصرية خارج المسابقة: 6 أفلام".

و يؤكد هذا التنوع على مكانة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والمنصة السينمائية الوحيدة في المنطقة الحاصلة على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

