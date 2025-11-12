الأربعاء 12 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أكسيوس: مطالبة ترامب بالعفو عن نتنياهو ليست جزءًا من أي صفقة

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو
كشف موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد ليست جزءًا من أي صفقة تتعلق بملف غزة أو القضايا الإقليمية الأخرى.

العفو خارج سياق الصفقات

وأوضح المسؤول أن العفو المقترح على نتنياهو لا يرتبط بالمفاوضات الجارية أو بأي اتفاق سياسي، مشيرًا إلى أن ترامب يعبّر عن رأي شخصي تجاه نتنياهو، وليس عن موقف رسمي للإدارة الأمريكية.

ترامب: يجب العفو عن نتنياهو

وأكد المصدر أن الرئيس ترامب يعتقد أن نتنياهو يستحق العفو الكامل، في إشارة إلى مواقفه السياسية ودوره في المنطقة، دون أن يربط ذلك بأي تسويات أو تفاهمات حالية.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج اليوم الأربعاء: إن الرئيس تلقى رسالة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يحثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

رسالة ترامب للرئيس الإسرائيلى 
وورد في الرسالة “مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه القضية المرفوعة ضد نتنياهو، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، هي محاكمة سياسية وغير مبررة”، بحسب رويترز.

