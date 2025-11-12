المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا نادرا لرأس نفرتيتي

18 حجم الخط

يعرض المتحف المصري بالتحرير، العديد من القطع الأثرية أبرزها تمثال رأس نفرتيتي والمعروفة بـ "الزوجة الملكية العظيمة" و"سيدة المنطقتين" و"سيدة مصر العليا والسفلى"، واسمها يعني "الجميلة أتت".



تمثال رأس نفرتيتي المعروض بالمتحف المصري بالتحرير



​يُعرض هذا الرأس غير المكتمل للملكة نفرتيتي من تل العمارنة، الأسرة الثامنة عشر، عصر الملك أخناتون (حوالي 1351 - 1334 ق.م) بقاعة كنوز تل العمارنة بالطابق الأرضي بالمتحف.

ويعد تمثال رأس نفرتيتي وهو مصنوع من الكوارتزيت، يُظهر تفاصيل تلوين تمهيدية للمساعدة في النحت، وتبرز فيه بوضوح معالم الفم والأنف والأذنين بخطوط خشنة وغير مصقولة، مما يشير إلى أنه كان نموذجًا أوليًا، وربما كان من المقرر تثبيت تاج من مادة مختلفة فوق الرأس بعد اكتمال النحت.



ويشهد المتحف المصري بالتحرير، إقبالا كبيرا من الزائرين لشراء تذاكر دخول قاعات العرض المتحفي، على الرغم من إغلاق قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون ونقل آثاره إلى مقره الدائم الجديد بالمتحف المصري الكبير.

