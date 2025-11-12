سعر خرافي، كم ثمن التقاط صورة مع ميسي في الهند؟

18 حجم الخط

يستعد النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي، لزيارة الهند في ديسمبر المقبل ضمن جولة GOAT India Tour 2025، في أول ظهور له هناك منذ 14 عامًا.

ميسي يشارك في فعاليات بالهند

وخلال الجولة، سيشارك لاعب إنتر ميامي في فعاليات متعددة بعدة مدن، بينها كولكاتا ومومباي ونيودلهي، حيث يعمل المنظمون على تحويلها إلى تجربة فريدة لعشاق ميسي في البلاد، تتيح لهم فرصة لقائه والتفاعل معه عن قرب.

ميسي كتب عبر حسابه على إنستجرام أنه يشعر بـ"حماس حقيقي" لزيارة هذا "البلد الجميل"، مؤكدًا سعادته بالمشاركة في حفلات موسيقية، وأكاديميات كروية للشباب، وبطولة بادل، إلى جانب إطلاق مبادرات خيرية في ملاعب كبرى بالمدن الهندية المذكورة، وربما مدينة رابعة.

وأضاف: "سيكون شرفًا لي لقاء كبار نجوم الهند وشخصياتها البارزة"، موجهًا شكره لمبادرة Satadru Dutta التي نظمت زيارته الأولى للهند منذ عام 2011، حين قاد منتخب الأرجنتين في مباراة أمام فنزويلا على ملعب سولت ليك في كولكاتا.

أسعار خيالية لمقابلة ميسي

أعلن المنظمون مجموعة من الباقات الحصرية المخصصة للجماهير الراغبة في حضور فعاليات الجولة، تتضمن لقاءً مباشرًا مع ميسي وفرصة لالتقاط الصور معه، إلى جانب قميص موقّع من نجم الأرجنتين وتجارب مميزة أخرى.

باقة GOAT Fan Experience:

يبلغ سعرها نحو 120 ألف دولار للشخص الواحد.

وتشمل لقاءً خاصًا وتصويرًا مع ميسي، وقميصًا موقعًا، وعشاءً فاخرًا، وحضور فقرة يسدد فيها ميسي ركلات جزاء، إضافة إلى مشاهدة لقاءاته مع نجوم بوليوود.

باقة Father & Son Experience:

بسعر 150 ألف دولار، تتيح للآباء منح أبنائهم فرصة استثنائية للقاء ميسي عن قرب، وتشمل التقاط صورة معه، وقميصين موقّعين، وعشاءً فاخرًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.