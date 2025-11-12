ليلى علوي: مهرجان القاهرة الأقرب لقلبي وأحلم بإنتاج عربي مشترك

18 حجم الخط

أكدت الفنانة ليلى علوي أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يحتل مكانة خاصة في قلبها، مشيرة إلى أنه يمثل قيمة فنية كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

"من أغلى المهرجانات على قلبي"

قالت ليلى علوي في تصريحاتها على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46:"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أغلى المهرجانات على قلبي، وحضرته منذ بداياتي، وعُرض لي فيه أفلام كتير. إحنا المهرجان الوحيد في إفريقيا والوطن العربي المعتمد بصفة دولية وعالمية".

ليلى علوي: "الإيرادات مؤشر نجاح.. والمهم إن الكل يكسب"

وكشفت علوي عن عملها الفني الجديد قائلة:"بصور فيلم ابن مين فيهم، وهيتعرض في دور السينما أول العام المقبل".

وأضافت أن الإيرادات جزء مهم من نجاح السينما، موضحة: "الإيرادات بتشغلنا لأنها بتهمنا إن المنتج والموزع يكسبوا، لأن ده بيشجع على إنتاج أفلام جديدة".

ليلي علوي: "أحلم بإنتاج مشترك يعيد زمن الكبار"

وتحدثت علوي عن رؤيتها لمستقبل السينما المصرية، قائلة:"حلمي إن السينما المصرية تعمل إنتاج مشترك مع السينمات العربية. من أيام فريد شوقي وأنا حاسة إن التعاون ده هيخلي فيه مذاق تاني وحاجة مختلفة هتطلع".

وأردفت:"هنقدر نقدم أفلام تاريخية أكتر، ويكون حجم الإنتاج أكبر، والكل يستفيد من التجربة".

"يوسف وهبي أول من احتواني في أول مشهد"

واستعادت ذكرياتها الأولى في عالم الفن قائلة:"أول مرة دخلت لوكيشن التصوير كنت في أولى ثانوي، وخلصت المدرسة الساعة واحدة ونص، وروحنا شارع الهرم في فيلا يوسف وهبي".

وأضافت:"كان أول مشهد ليا مع يوسف وهبي، وكنت خايفة ومرعوبة، لكنه حس بيا وهداني واتكلم معايا بالفرنساوي، وبعدها شاور على المخرج عاطف سالم وقال له: إحنا جاهزين".

