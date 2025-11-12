صفية العمري تكشف سر ابتعادها عن التمثيل وتوجه رسالة قوية للوسط الفني

18 حجم الخط

أكدت الفنانة الكبيرة صفية العمري أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمثل مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أنه حدث فني لا يمكنها التغيب عنه لما يحمله من رمزية وقيمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

شخصية هادئة وأدوار قوية

وقالت صفية العمري في تصريحاتها على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي:"في حياتي أنا شخصية هادئة ولست قوية، لكني اخترت الأدوار القوية لأنها كانت بتفرغ طاقة جوايا، وده يمكن يكون سر نجاح أدواري".

وأكدت أن الشخصيات التي قدمتها لا تعبّر عن شخصيتها الحقيقية، بل كانت وسيلتها للتعبير عن طاقات فنية داخلية.

غياب صفية العمري عن الشاشة

وأوضحت العمري سبب ابتعادها عن الساحة مؤخرًا قائلة:"الأدوار اللي تليق بيا وحشتني، وعلشان كده أنا غائبة عن الشاشة.. مستنية عمل يضيف لي ويكون على قد الرحلة الفنية اللي قدمتها".

رسالة للفنانين الشباب: الفن احترام ومذاكرة

ووجّهت صفية العمري رسالة واضحة للجيل الجديد من الفنانين قائلة:"خدوا الفن باحترام ومذاكرة وتركيز، مش بالشو ولا التريند... لأن الفن مش شهرة مؤقتة، الفن هو بصمة للتاريخ، ولو الفنان عمل بصمته يبقى فعلًا نجح".

