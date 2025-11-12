الناس بتتجوز ليه يا فنان؟ رد غير متوقع من حسين فهمي

18 حجم الخط

أكد الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن السينما المصرية تمتلك تاريخًا وحضارة تستحق الحفاظ عليها، مشددًا على أن الهوية المصرية حاضرة بقوة في تفاصيل المهرجان هذا العام.

مصر لها ثقل فني ورمزية عالمية

وقال فهمي في تصريحات إعلامية على هامش حفل الافتتاح إن مصر تملك ثقلًا فنيًا كبيرًا في المنطقة والعالم، مضيفًا: "مهرجان القاهرة السينمائي هو رمز السينما في العالم العربي، ولدينا القدرة على مواجهة أي تحديات".

رسالة المهرجان: الحفاظ على الهوية والإبداع

وأشار رئيس المهرجان إلى أن أهم رسالة يسعى المهرجان لتقديمها هذا العام هي تأكيد دور السينما المصرية كقوة ناعمة تمتد جذورها في التاريخ والحضارة، مؤكدًا أن الفن هو "لغة الشعوب وسفيرها الحقيقي".

عن الحب والزواج: "الحنان والعاطفة أساس الحياة"

وعند سؤاله بشكل طريف عن سبب زواج الناس، أجاب فهمي بابتسامة: "الناس بتتجوز لأن الحب نمرة واحد، واللي فيه الحنان والعاطفة.. إحنا منقدرش نعيش من غير حب، ولو فيه حب حقيقي مفيش حاجة تقدر تقف قدامه".

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، في احتفالية فنية تُقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مشاركة نخبة من نجوم السينما وصناع الفن من مصر والعالم، إلى جانب وفود من مؤسسات سينمائية دولية، وسط أجواء احتفالية تعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز الملتقيات الفنية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

