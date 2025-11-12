الأربعاء 12 نوفمبر 2025
عصام كامل

لاجارد تترأس مجموعتين ببنك التسويات الدولية خلفا لـ جيروم باول

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد
أعلن بنك التسويات الدولية، الهيئة الجامعة للبنوك المركزية، اليوم الأربعاء، إن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ستتولى رئاسة لجنتين اقتصاديتين رئيسيتين تابعتين له خلفًا لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

 

لجنة اجتماع الاقتصاد العالمي

ويرأس باول لجنة اجتماع الاقتصاد العالمي "جي إي إم" الذي يضم 30 من كبار محافظي البنوك المركزية، وكذلك اللجنة الاستشارية الاقتصادية "إي سي سي"، منذ عام 2019 عندما تولى المنصب خلفًا لمحافظ بنك إنجلترا آنذاك مارك كارني.

ويسلم باول المنصب إلى نظيرته في البنك المركزي الأوروبي لاجارد عندما تنتهي فترة رئاسته للبنك المركزي الأمريكي في مايو من العام المقبل.

هيمنة أعضاء البنك المركزي الأوروبي

ويشير تعيين لاجارد إلى مدى هيمنة أعضاء البنك المركزي الأوروبي، سواء الحاليين أو السابقين، على بنك التسويات الدولية المعروف أيضًا باسم "بنك البنوك المركزية".

وحل محافظ البنك المركزي الإسباني السابق بابلو هرنانديث دى كوس محل المكسيكي أجوستين كارستنز مديرا عاما لبنك التسويات الدولية في يوليو الماضي في حين يرأس محافظ البنك المركزي الفرنسي الحالي فرانسوا فيلوروا دو جالو لجنة اجتماعات (جميع المحافظين) التي تعقد مع البنوك المركزية الأعضاء في بنك التسويات الدولية، وعددها 63.

لاجارد: المركزي الأوروبي يحقق هدف التضخم رغم استمرار حالة عدم اليقين

غياب الإحصائيات الرسمية يعرقل قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة في اجتماع ديسمبر

ولم يذكر بنك التسويات الدولية مدة رئاسة لاجارد للجنتين لكن من المقرر أن تنتهي مدتها في منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي بنهاية أكتوبر 2027.

الجريدة الرسمية