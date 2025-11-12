الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعقد ثاني اجتماعاتها

اجتماع اللجنة الرئيسية
اجتماع اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، فيتو
18 حجم الخط

عقدت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثاني اجتماع لها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

اجتماع لجنة تطوير الإعلام 

جاء الاجتماع لمتابعة ما تم إنجازه ضمن خطة العمل الرامية إلى تطوير منظومة الإعلام المصري، بما يتواكب مع المستجدات التكنولوجية والمهنية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد كبير من أعضاء اللجنة.

تقارير مرحلية للجان الفرعية 

استعرض رؤساء اللجان الفرعية أبرز ما تم التوصل إليه في اجتماعاتهم السابقة، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات التي ستقوم بها اللجان خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الاجتماعات المشتركة بينها لتنسيق الجهود، وإعداد تقارير مرحلية لمتابعة التقدم في التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تطوير الاعلام لجنة تطوير الإعلام

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

زلزال يضرب غرب قبرص بقوة 5.3 ريختر يشعر به عدد من المحافظات في مصر

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

تغريم الزمالك وبيزيرا وتجاهل زيزو، اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

بعد خروجه في بث مباشر، مرشح المنتزه ينفي القبض عليه ويؤكد: موجود في عملي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

المزيد
الجريدة الرسمية