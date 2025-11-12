اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعقد ثاني اجتماعاتها

18 حجم الخط

عقدت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثاني اجتماع لها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

اجتماع لجنة تطوير الإعلام

جاء الاجتماع لمتابعة ما تم إنجازه ضمن خطة العمل الرامية إلى تطوير منظومة الإعلام المصري، بما يتواكب مع المستجدات التكنولوجية والمهنية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد كبير من أعضاء اللجنة.

تقارير مرحلية للجان الفرعية

استعرض رؤساء اللجان الفرعية أبرز ما تم التوصل إليه في اجتماعاتهم السابقة، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات التي ستقوم بها اللجان خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الاجتماعات المشتركة بينها لتنسيق الجهود، وإعداد تقارير مرحلية لمتابعة التقدم في التنفيذ.

