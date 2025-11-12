الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نظير عياد: دار الإفتاء ستظل منارة علم وفكر واعتدال تخدم الوطن والإنسانية

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية
18 حجم الخط
ads

عقد أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اجتماعًا مع الباحثين وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لمتابعة سير العمل بدار الإفتاء المصرية، ومراجعة ما تم إنجازه من مشروعات علمية، وبحث الخطط المستقبلية لتطوير الأداء البحثي والإفتائي بالدار.

 

مفتي الجمهورية يتابع سير العمل بدار الإفتاء ويستعرض مع الباحثين وأمناء الفتوى عددًا من المشروعات العلمية

وخلال اللقاء، أكد المفتي، حرص دار الإفتاء على الارتقاء بالعمل البحثي والإفتائي وتطوير أدواته بما يواكب المتغيرات المعاصرة، مشددًا على أن الدار تمثل أنموذجًا مؤسسيًّا يجمع بين الأصالة العلمية والانفتاح على الواقع، في إطار منهج وسطي رصين يعكس الصورة الحقيقية للإسلام.

تعزيز الحضور العلمي والفكري لدار الإفتاء في الداخل والخارج

وأشار إلى أن المشروعات البحثية التي تنفذها الدار تستهدف تعزيز الحضور العلمي والفكري لدار الإفتاء في الداخل والخارج، وتقديم رؤى شرعية عصرية تسهم في مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية، مؤكدًا أن العمل داخل الدار يقوم على التعاون والتكامل بين مختلف الإدارات والباحثين.

وفي ختام الاجتماع، استمع المفتي إلى تقارير الأداء ومقترحات التطوير من أمناء الفتوى والباحثين، ووجّه بمواصلة العمل بنفس الجدية والإخلاص، مع توفير الدعم اللازم لضمان استكمال المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة، مؤكدًا أن دار الإفتاء ستظل منارة علم وفكر واعتدال تخدم الوطن والإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإفتاء المصرية هيئات الافتاء في العالم دار الإفتاء المصرية مفتى الجمهورية نظير عياد نظير محمد عياد دار الإفتاء

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية: الأزهر قبلة العلم ومنارة الوسطية

"مصر رائدة السلام في العالم" محاضرة مفتي الديار بجامعة الوادي الجديد

مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد دعما لمبادرة التوسع في زراعة النخيل

مفتي الجمهورية يحذر من التشكيك في فضل العلوم الإنسانية والطبيعية

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

زلزال يضرب غرب قبرص بقوة 5.3 ريختر يشعر به عدد من المحافظات في مصر

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

تغريم الزمالك وبيزيرا وتجاهل زيزو، اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

بعد خروجه في بث مباشر، مرشح المنتزه ينفي القبض عليه ويؤكد: موجود في عملي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

المزيد
الجريدة الرسمية