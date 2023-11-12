الأحد 12 نوفمبر 2023
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اقتصاد

باسل رحمي: نفتح آفاقا تسويقية جديدة لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة في الدول الأفريقية

باسل رحمي الرئيس
باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة

أكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات  الصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع المؤسسات والجهات التنموية في القارة الأفريقية وفي دول حوض النيل للعمل على زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول القارة باعتبارها سوقا واعدا أمام المنتجات المصرية، بما يساعد في فتح نوافذ تصديرية لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقية والذي يقام خلال الفترة من 9 – 15 نوفمبر 2023 بمشاركة عدد 75 دولة أفريقية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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وقال رحمي إن المشاركة في كبرى المعارض الدولية والمحلية تأتي على رأس أولويات الجهاز للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتسويق منتجات أصحاب المشروعات من خلال المشاركة في المعارض بما يساهم في تنمية الصادرات المصرية ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول حوض النيل والدول الأفريقية من جهة أخرى.

 


وأوضح الرئيس التنفيذي أن الجهاز يشارك في الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقية بعدد من الشركات المصرية في مختلف المجالات، من بينها 20 شركة في مجال الحرف اليدوية بالإضافة إلى عدد 10 شركات في مجال الصناعات الغذائية وأضاف أن هذه المشروعات قد تم توفيق أوضاعها أو بدأت في إجراءات توفيق الأوضاع وفقا لقانون 152/2020.


  زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية 

وأكد رحمي أن حرص الجهاز على المشاركة في المعرض يهدف لإيجاد قنوات جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية والعمل على تبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات في هذه الدول، بالإضافة إلى زيادة منافذ تسويق منتجات المشروعات الصغيرة المصرية في أفريقيا خاصة المنتجات اليدوية التى تتمتع بإقبال من الجمهور. وأضاف رحمي أن مشاركة أصحاب المشروعات في هذه المعارض بشكل دورى يعمل على تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط

 

 

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